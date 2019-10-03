Цитата: Трэвэл:

Интересно, какую цель преследовала журналист для написания этой статьи? Ту же самую, что и обычно?!

Представьте себе, ту же самую, что и обычно: проинформировать о том, что, где и как сделано. Поделитесь своим вИдением цели, пожалуйста. Постараемся учесть это в дальнейшем.



[Исправлено: Елена Пикельная, 03.10.2019 - 18:14]