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§ NG.kz
Сквер возле новой школы заложили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36878
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ученики и преподаватели СШ № 29 приняли участие в республиканской акции "Экологический час" и высадили сотню саженцев сосен и берез. Всего в Костанайской области планируется высадить сегодня, 3 октября, 25 000 деревьев.
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§ elektron
Сквер возле новой школы заложили в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3608
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.10.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ладно електрон он из страны розовых пони,

Да помню когда деревья были большими. ;-)
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§ Елена Пикельная
Сквер возле новой школы заложили в Костанае
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 284
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 03.10.19 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Интересно, какую цель преследовала журналист для написания этой статьи? Ту же самую, что и обычно?!

Представьте себе, ту же самую, что и обычно: проинформировать о том, что, где и как сделано. Поделитесь своим вИдением цели, пожалуйста. Постараемся учесть это в дальнейшем.

[Исправлено: Елена Пикельная, 03.10.2019 - 18:14]
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* Гога
Re: Сквер возле новой школы заложили в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.10.19 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через 3 часа сброшу фотки - делают капитальную реконструкцию сквера .
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