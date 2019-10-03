yudjin Re: 3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6126

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:12 Цитата: выделять 3 млн тенге из бюджета

ну а чё... погужбанить-побешбармачить за народные деньги... а потом и развестись можно... тои не хуже как у других для нашего менталитета - это же самоцель... Помню сосед дочь замуж выдал... трёшку потом продали, чтобы с кредитом рассчитаться... сами в старенькую двушку переехали.

Хотя, думаю, надо условие прописывать: возвращать прогулянные деньги, в случае если ячейка общества разбежалась в течение 3-х лет.... так сказать возвратный подарочный кредит.