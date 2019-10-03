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≡ "Высокая динамика снижения" - антикоррупционщики подвели итоги 9 месяцев 2019 года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Высокая динамика снижения" - антикоррупционщики подвели итоги 9 месяцев 2019 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36873
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Менее 1% опрошенных костанайцев признали, что свои вопросы в госорганах они решали через вознаграждение. Об этом на брифинге сообщил и. о. руководителя управления департамента по противодействию коррупции Рустем БОЛАТ.
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§ Серый волк
Re: "Высокая динамика снижения" - антикоррупционщики...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10662
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.10.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Менее 1% опрошенных костанайцев признали, что свои вопросы в госорганах они решали через вознаграждение
Что-то коррупцией страшно пахнет этот результат... :lol:
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