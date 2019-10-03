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§ NG.kz
Женщина пострадала в результате хлопка газовоздушной смеси в Карасуском районе Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36873
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несчастный случай произошел в селе Амангельды, сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК. 33-летняя жительница получила ожоги при приготовлении пищи в результате хлопка газа.
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* Серый волк
Re: Женщина пострадала в результате хлопка газовоздушной смеси в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10662
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.10.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Женщина получила ожоги второй степени бедер и рук, поскольку пыталась тушить себя.

Товарищи женщины! Не тушите себя! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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