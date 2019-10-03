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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5179
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
но вроде пронесло!


поздно уже.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3328
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
с той деревни все едут где жил?

Никто больше никуда не едет )
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.10.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
- --Здесь посидим ?
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 674
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макс знает всех кто где работает, получаеться только я с Кайратом не отчитались) а Змейка, Пешеход, freedom, 1012?) есть инфа?) или тоже темные лошадки)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.10.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60:или Электрону, Штутгарт, 10 этаж.Ну сколько можно? на 19-ом живу!! Это я , alex_60 , на 10 этаже !!
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3328
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Здесь посидим ?

Ща Алекс по времени на фотке и тени определит и широту и долготу ))
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5179
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:


завтра посмотрю. может сегодня. где это.
травы уже нет смотрю.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5179
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
определит и широту и долготу ))


она у меня есть.
твоей нет.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3328
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Те темные лошадки раз в сто лет если тут появляются - то не интересно. А Кайрат - я про его вид деятельности и не спрашивал..
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3601
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.10.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
травы уже нет смотрю.

её там и не было ;-)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.10.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
---Там в принципе травы нет - это мелкая галька - чтоб пожара не было . А травка подальше , зеленеет .
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3328
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
она у меня есть. твоей нет.

Отлично, значит из редакции НГ утечек нет, им можно доверять. У них есть мои координаты))
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5179
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У них есть мои координаты))


придется подключать свои каналы.
у меня шеф с дизельного то живет в Канаде,
но вдруг прилечу, а он не дома.
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.10.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
- Про шашлыки посмотри .
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3328
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
но вдруг прилечу, а он не дома.

Ааа... ну да, ну да.. неудобно получится..
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