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§ NG.kz
Шашлыки дома
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36873
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня я отдыхаю. Вас «угощает рецептом» пользователь сайта ng.kz Ночной Дозор. Написал все хорошо и подробно, очевидный кулинарный талант. Говорит, погода ему идею нашептала. Написал, что не располагает она к вылазкам на природу. А арсенал в холодильнике соответствующий имеется: дачная зелень, помидоры, сладкий перец. Все это и пригодится при изготовлении шашлычков в домашних условиях.
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§ лимон
Шашлыки дома
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1052
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.10.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда хочется шашлык, покупаю готовый или сам жарю на мангале, всё остальное вариации жаренного мяса с имитацией шашлыка :-)
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* abaika95
Шашлыки дома
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 674
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата -// вот я про это и говорю.несешь ересь//

Ересь протопоп Аввакум нес, за это его и сожгли) я же высказал свое субъективное мнение, если есть что конкретно конструктивно возразить то излагай)
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* alex_60
Шашлыки дома
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5179
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:


читай пост 14.
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§ директор пляжа
Re: Шашлыки дома
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 03.10.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Первый раз, когда я с нурлыботом целиком и полностью согласна

ахахахааххахааааа :lol: :lol:
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* Гога
Re: Шашлыки дома
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.10.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
--- В новостройках так делают . Сидят , выпивают - никто не пристает , все достойно .
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* alex_60
Шашлыки дома
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5179
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
В новостройках так делают . Сидят , выпивают - никто не пристает , все достойно .


это в какой стране и городе бухают так?
и где биотуалеты?
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* Гога
Шашлыки дома
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.10.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
- Дружище , ты не перегрелся ??? Это ж я выложил , а не директор пляжа !!Это во дворе 22х этажного дома . Захотел в туалет - домой можно сбегать !! И такое же во флуде . Кстати , не бухают .Пиво , вино . Пьяных совсем не видно . Как и не видно бичей . :lol: :lol:

[Исправлено: Гога, 03.10.2019 - 12:35]
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* drakon
Шашлыки дома
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17458
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.10.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Пьяных совсем не видно

Шашлыками - закусывают... :oops:
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