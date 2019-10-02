Маркс Флуд и оффтопик (часть 4) #2819





(Полноправные пользователи) Сообщений: 538

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:32 Цитата: Гога:

Только не могу понять - почему ему надо знать кто где обитает??



Это требование суровой справедливости. Или пусть всем развяжут руки или всем свяжут. Вы же знаете местообитание alex_60, потому что по умолчанию все считаются местными. Но некоторые, обозначив свою принадлежность к поуехавшим, не спешат открывать свое местоположение, поэтому возникает некоторое неравенство, когда одни знают что-то про других, держа при этом что-то свое в секрете.



Из этого неравенства вытекает интересное следствие. Когда идет обсуждение местных новостей, критические высказывания от лиц, скрывающих свое местоположения, выглядят несколько противоестественно. Ведь вполне возможно, что критик живет в лесу, никогда не видел цивилизацию, но неодобрительно высказывается о качество дорог и уровне обслуживания в кафе "Здесь могла быть реклама".



С другой стороны, если кто-то восторгается каким-то событием, то по местонахождению респондента можно хотя бы оценить уровень случившегося. Ведь восторги жителя задрищенска и москвича о качестве ремонта центральной улицы Костаная будут очень сильно отличаться. Поэтому местоположение респондента играет роль калибровочной настройки для правильного восприятия его форумных излияний.