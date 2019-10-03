NG.kz Шашлыки дома



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:14 Сегодня я отдыхаю. Вас «угощает рецептом» пользователь сайта ng.kz Ночной Дозор. Написал все хорошо и подробно, очевидный кулинарный талант. Говорит, погода ему идею нашептала. Написал, что не располагает она к вылазкам на природу. А арсенал в холодильнике соответствующий имеется: дачная зелень, помидоры, сладкий перец. Все это и пригодится при изготовлении шашлычков в домашних условиях.

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