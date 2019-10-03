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§ NG.kz
Шашлыки дома
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36865
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня я отдыхаю. Вас «угощает рецептом» пользователь сайта ng.kz Ночной Дозор. Написал все хорошо и подробно, очевидный кулинарный талант. Говорит, погода ему идею нашептала. Написал, что не располагает она к вылазкам на природу. А арсенал в холодильнике соответствующий имеется: дачная зелень, помидоры, сладкий перец. Все это и пригодится при изготовлении шашлычков в домашних условиях.
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* лимон
Шашлыки дома
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1052
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.10.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда хочется шашлык, покупаю готовый или сам жарю на мангале, всё остальное вариации жаренного мяса с имитацией шашлыка :-)
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§ abaika95
Шашлыки дома
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата -// вот я про это и говорю.несешь ересь//

Ересь протопоп Аввакум нес, за это его и сожгли) я же высказал свое субъективное мнение, если есть что конкретно конструктивно возразить то излагай)
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§ alex_60
Шашлыки дома
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:


читай пост 14.
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