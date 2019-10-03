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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: В условиях «двоевластия»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36865
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слово «двоевластие» в обыденном сознании чаще означает безвластие. Исторический опыт показывает, что в таких случаях страны скатываются на грань катастрофы. Однако у казахстанского «двоевластия» есть и позитивный момент.
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* alex_60
Re: Евгений ШИБАРШИН: В условиях «двоевластия»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если бы он отменил повышение для женщин
возраста для для выхода на пенсию.
я бы согласился, он решает в стране.
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§ abaika95
Re: Евгений ШИБАРШИН: В условиях «двоевластия»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// 100 дней после вступления в должность – классический повод для анализа первых шагов нового главы государства//

Да только пошла эта практика из-за океана после вступления в должность Рузвельта в тяжелые годы для Америки, поэтому там и начали отсчет по дням что сделал президент на своем месте, ждали Рузвельтатов) сейчас отсчитывать 100дневку както не актуально)


Цитата-//общем, о сегодняшних личных контактах Токаева и Назарбаева никто ничего не знает, а на домыслах можно строить любые выводы. О них впоследствии никто помнить не будет, но люди, которые специализируются на анализе, даже в информационном вакууме всегда найдут что сказать//

Никто ничего не знает, никто ничего не слышал, не видел, но все умники строят предположения абы да кабы) лучше уж пользовались проверенным методом ОБС (одна бабушка сказала)


Цитата-// то же время есть и обоюдное понимание: накал напряжения в обществе достиг такой величины, что либерализация неизбежна. Вопрос лишь в ее темпах//

Откуда такое обоюдное понимание?) ктото соц исследования проводил по степени напряженности в обществе, или тут тоже домыслы абы да кабы включились?) я вот например не напряжен, все мои знакомые тоже, зайдите в пивнушку там вообще все расслабленные) так кто напряжен то ?) беглый банкирчик?) он то дааа)


А вообще либерализации идет полным ходом как ледокол, и это хорошо и плохо одновременно) кто по старше знает что либерализм опьеняет 17,53,85,91 года тому пример, наверно не надо объяснять что в эти годы произошло и хорошего и не очень....
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* alex_60
Евгений ШИБАРШИН: В условиях «двоевластия»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:


не понимаю, когда на А4 пишут.
писатели.
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§ abaika95
Евгений ШИБАРШИН: В условиях «двоевластия»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// не понимаю, когда на А4 пишут.писатели//

Каво, чаво, где?)
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* Yorik
Re: Евгений ШИБАРШИН: В условиях «двоевластия»
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 688
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 03.10.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сейчас отсчитывать 100дневку както не актуально

С точностью до наоборот. Квартал - многовато, с нынешними темпами жизни впору оценивать эффективность неделями, если не днями. Информационные обмены моментальны, времени на принятие решений уходит очень немного, соответственно его больше остается на выполнение. Наглядный пример скорости принятия решений и их исполнения в наше время - цирк с переименованиями городов/улиц/площадей. За полдня справлялись :lol: А за 100 дней-то уж - такого наворотить можно, оценивать замучаемся ;-)
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