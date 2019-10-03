abaika95 Re: Евгений ШИБАРШИН: В условиях «двоевластия» #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 667

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:57 Цитата-// 100 дней после вступления в должность – классический повод для анализа первых шагов нового главы государства//



Да только пошла эта практика из-за океана после вступления в должность Рузвельта в тяжелые годы для Америки, поэтому там и начали отсчет по дням что сделал президент на своем месте, ждали Рузвельтатов) сейчас отсчитывать 100дневку както не актуально)





Цитата-//общем, о сегодняшних личных контактах Токаева и Назарбаева никто ничего не знает, а на домыслах можно строить любые выводы. О них впоследствии никто помнить не будет, но люди, которые специализируются на анализе, даже в информационном вакууме всегда найдут что сказать//



Никто ничего не знает, никто ничего не слышал, не видел, но все умники строят предположения абы да кабы) лучше уж пользовались проверенным методом ОБС (одна бабушка сказала)





Цитата-// то же время есть и обоюдное понимание: накал напряжения в обществе достиг такой величины, что либерализация неизбежна. Вопрос лишь в ее темпах//



Откуда такое обоюдное понимание?) ктото соц исследования проводил по степени напряженности в обществе, или тут тоже домыслы абы да кабы включились?) я вот например не напряжен, все мои знакомые тоже, зайдите в пивнушку там вообще все расслабленные) так кто напряжен то ?) беглый банкирчик?) он то дааа)





А вообще либерализации идет полным ходом как ледокол, и это хорошо и плохо одновременно) кто по старше знает что либерализм опьеняет 17,53,85,91 года тому пример, наверно не надо объяснять что в эти годы произошло и хорошего и не очень....