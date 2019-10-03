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§ NG.kz
Шашлыки дома
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36865
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня я отдыхаю. Вас «угощает рецептом» пользователь сайта ng.kz Ночной Дозор. Написал все хорошо и подробно, очевидный кулинарный талант. Говорит, погода ему идею нашептала. Написал, что не располагает она к вылазкам на природу. А арсенал в холодильнике соответствующий имеется: дачная зелень, помидоры, сладкий перец. Все это и пригодится при изготовлении шашлычков в домашних условиях.
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§ abaika95
Re: Шашлыки дома
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шашлык из духовки это не шашлык) а так мясо на шпажках) вся мулька шашлыка в дыме и углях)
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* юля елиссева
Re: Шашлыки дома
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1276
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 03.10.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый раз, когда я с нурлыботом целиком и полностью согласна. Сие есть запечёная в духовке курятина, но никак не шашлык.
Итого по факту - единица за отсутствие ресторанных обозрений и пятерка за то, что рецепт настоящий и фотки не из галамтора. Итого среднеарифметическая твердая троечка за материал!
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§ Добринцофф
Re: Шашлыки дома
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6735
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.10.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сочувствую жителям скворечников,уже шашлыки в духовке начали жарить,ждём следующий репортаж от "рыбачки Сони" о том, что погода не располагает к вылазкам на природу и можно отлично провести время порыбачив у себя в ванне.
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* alex_60
Шашлыки дома
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
традиция на 1 мая шашлык у меня.
нет, не так , семейная. когда живы были родители.
раньше у родителей,много лет, потом.. Дракон знает.
все собирались.
как то погода ожидалась не то что пасмурная, хуже.
перечитал все про шашлыки в духовке.
ну и гриль есть снизу.
а что было делать. традиция.
но все закончилось шашлыком на .. воздухе.
традиционно.
ну Дракон знает.

[Исправлено: alex_60, 03.10.2019 - 09:45]

[Исправлено: alex_60, 03.10.2019 - 10:15]
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* alex_60
Шашлыки дома
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Сочувствую жителям скворечников,


сочувствую жителям землянок,
за котлом следи, снег убирай.
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§ abaika95
Шашлыки дома
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Както делал шашлык в духовке в банке, похоже очень сильно только дымка нехватает, жидкий дым не тянет это дело) а вообще что то не понятное с шашлыком в кафешках и ресторанах происходит последние лет 5,либо изменились вкусовые рецепторы уже, либо запретили пользоваться уксусом в маринаде, шашлык продают отвратительный, просто жареное соленое и перченое мясо) от злости перешел на стейки, но стейк это всетаки не шашлык.....
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§ Vital
Шашлыки дома
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8067
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.10.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Дома когда хочется шашлык а заморачиватся в лом, то тоже стейк пожарю на сковороде. Лук отдельно замариную в уксусе. На тарелочке разложу, мясо, лук, зелень. Типа тоже получается "шашлык".
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§ abaika95
Шашлыки дома
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Типа тоже получается "шашлык"//

Не получается) это просто жареное мясо с маринованным луком ) вообще для жителей скворечников надо сделать как в некоторых пафосных дворах в Германии такое видел,жаровни или мангалы установить,чтобы в любой момент вышел 15 минут шашлычок пожарил и домой)
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* alex_60
Шашлыки дома
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
чтобы в любой момент вышел 15 минут шашлычок пожарил


врет и не краснеет. 15 минут.
походу теоретик по шашлыку.
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§ abaika95
Шашлыки дома
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// врет и не краснеет. 15 минут. походу теоретик по шашлыку//

Вот щас обидно было) да я докторскую защитил по Шашлыковедению) 15 минут это оптимальное время для жарки шашлыка, берем в расчет возраст мяса,степень промаринованости,колличество и как нарезано


Если ты берешь старое мясо маринуешь его в кефире, тане,киви,майонезе и других гадостях причем за 20 минут до жарки то естественно ты будешь над мангалом пыхтеть минут 30)
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* alex_60
Шашлыки дома
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
да я докторскую защитил по Шашлыковедению


вот я про это и говорю.
несешь ересь.
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§ Сыкымы
Re: Шашлыки дома
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 993
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.10.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для любителей запаха дыма есть оригинальный рецептик:
https://pikabu.ru/story/shashlyik_zimniy_6952636
Попробуйте, мож зайдёт :lol:
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§ Маркс
Шашлыки дома
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 538
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 03.10.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
докторскую защитил по Шашлыковедению

Ха! Здесь все академики академии шашлыкоЕдения.
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* alex_60
Шашлыки дома
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5156
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
жидкий дым не тянет это дело)


печалька. химию в себя.
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