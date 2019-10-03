alex_60 Шашлыки дома #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5156

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:39 традиция на 1 мая шашлык у меня.

нет, не так , семейная. когда живы были родители.

раньше у родителей,много лет, потом.. Дракон знает.

все собирались.

как то погода ожидалась не то что пасмурная, хуже.

перечитал все про шашлыки в духовке.

ну и гриль есть снизу.

а что было делать. традиция.

но все закончилось шашлыком на .. воздухе.

традиционно.

ну Дракон знает.



[Исправлено: alex_60, 03.10.2019 - 09:45]



[Исправлено: alex_60, 03.10.2019 - 10:15]