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§ NG.kz
Школьники смогут выбирать группу по предмету "Художественный труд" независимо от пола
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36861
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.10.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ученики имеют право выбирать будущую профессию вне зависимости от их пола, считают в Министерстве образования. Поправка содержится в проекте изменений в госстандарты образования, который подготовило Министерство образования и науки.
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§ abaika95
Re: Школьники смогут выбирать группу по предмету...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 658
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой сегодня день богатый на толерантные новости) что-то не нравиться мне все это, такими темпами и до гей-парадов недолеко.... (
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§ Гога
Re: Школьники смогут выбирать группу по предмету...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1227
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.10.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не было у нас никаких учебников по труду , и ничего ,научили кое-чему полезному .А нынешние лампочку вкрутить не могут !
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§ maxsaf
Re: Школьники смогут выбирать группу по предмету...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3316
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одни мальчики хотят стать девочками, другие мальчики хотят спать с девочками. Но после ужесточения законодательства их тоже сделают немальчиками путем кастрации. Приплыли. Остаётся только крестиком научиться вышивать:lol:
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§ Butch
Re: Школьники смогут выбирать группу по предмету...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 151
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.10.19 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Не было у нас никаких учебников по труду , и ничего ,научили кое-чему полезному .А нынешние лампочку вкрутить не могут !

Ну так правильно!!!! У нас предмет как назывался?! ТРУД! А у этих ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ труд!!!
И результат тоже видимо художественный.
Как и в аналогичных фильмах, всё не настоящее.
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§ Горожанин_kst
Школьники смогут выбирать группу по предмету "Художественный труд" независимо от пола
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1431
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 03.10.19 - 06:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти не тому учат...эти не то в учебниках пишут...в итоге "нынешние" ничего не умеют.
Бу-бу-бу, бу-бу-бу.
Возьми, да научи сына своего или дочь. Сам, а не надейся на чужого дядю. Будешь ребёнком заниматься, никакие трансгендеры и гей-парады не соблазнят
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