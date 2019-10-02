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Страница 188 из 188«1...186187188
§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


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Сообщений: 1227
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.10.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Российский скульптор-монументалист Зураб Церетели и правительство Казахстана подписали контракт на создание памятника первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву на Площади Независимости в столице Нурсултане (бывш. Астана). Сооружение, высота которого составляет 193 метра, станет первым рукотворным объектом в Казахстане, видимым из космоса.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1227
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.10.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
«У меня давно в столе пылится проект памятника великому лидеру. В своё время я вёл переговоры насчёт этого с Уго Чавесом, но он некстати умер. Потом я слегка доработал проект и предложил его Фиделю Кастро, но с ним тоже не сложилось по понятным причинам. Правительство Мексики долго думало, не соорудить ли им памятник Колумбу, но из-за прихода к власти Трампа у них появились другие заботы. Наконец-то нашлась страна, которая с благодарностью примет и осуществит мой проект», — сказал Церетели.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1227
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.10.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По словам скульптора, памятник будет представлять собой пирамиду с площадью основания 4500 квадратных метров, на гранях которой будут изображены барельефы со сценами из жизни Назарбаева и важными событиями казахской истории. Так, на северной стороне будет изображена сцена подписания Беловежских соглашений, на западной – Назарбаев, объявляющий о переходе на латиницу, на юге – победа казахских войск над ордами Чингисхана в 1208 году, а на востоке – строительство Байконура. В будущем рассматривается возможность переоборудовать внутренние помещения пирамиды под мавзолей для казахских лидеров.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


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Сообщений: 658
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Российский скульптор-монументалист Зураб Церетели //

Утка ж ) особенно барельефы порадовали)
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17453
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.10.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Утка ж ) особенно барельефы порадовали)

Думаю, что не утка. Главне, чтобы не как
с Фиделем и Чавесом... :lol: :oops:
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1289
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Думаю, что не утка.


Оказывается сатирическое издание панорама.руб публикует всякие фейки, типа таких:
- В Варшаве в рамках десоветизации снесли микрорайон.
- На самолёты НАТО, патрулирующие воздушное пространство вблизи российской границы, установят калоприемники.
- В России запретят эксплуатацию транспортных средств без установленных в салоне икон.
- Депутаты ПАСЕ от Литвы и Украины полчаса не пускали представителя России в туалет.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1289
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Думаю, что не утка.


«Исламская государственность в Германии пока только зарождается. Ещё многие депутаты и члены правительства не понимают важности следования нормам шариатского права, и слишком многие законы написаны без учёта исламской ориентации республики и потому устарели. Введение религиозного контроля над правительством и Бундестагом позволит разрешить многие противоречия в нашем обществе и государстве. Сейчас очень благоприятный момент для таких перемен: Меркель уходит, и возможно, что её преемник станет первым канцлером, назначенным советом аятолл», — сказал Хамид аль-Аламут.

Подробнее здесь: https://panorama.pub/20172-germaniya-izuchit-opyt-irana.html
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 658
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Думаю, что не утка//


А ну да если Дракон думает что не утка значит точно не утка))

(не в обиду, а то последнее время все какие то обидчивые становятся)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3598
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.10.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
значит точно не утка))

Ну тогда может курица? или гусь? :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3316
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: Жду широты и долготы от второго затобольца

Остаётся пожелать удачи в этом нелегком деле
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1227
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.10.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60- А что так упорно не отвечаете на мой вопрос ??******А вот почему тебе надо знать кто где обитает - что за маниакальность ??******** - ---- а ведь так и не ответил . Ответь , и будет счастье ! 8-) 8-)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1227
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.10.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
maxsaf
---- Я так понимаю , ты второй ?? Только не могу понять - почему ему надо знать кто где обитает??
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3316
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 06:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Только не могу понять - почему ему надо знать кто где обитает??

Хочет наши местные новости, пообсуждать, как у нас все плохо. На наших форумах зарегистрироваться, и отомстить нам :lol:
А ведь у нас тоже есть свои проблемы, есть что пообсуждать. Читаю как то в местных новостях: "Участились нападения диких индюков на людей". И смех и грех, как говорится. Уж он бы точно советом поделился, экспертным мнением на этот счет. :lol:
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