Цитата: Гога:

Не было у нас никаких учебников по труду , и ничего ,научили кое-чему полезному .А нынешние лампочку вкрутить не могут !

Ну так правильно!!!! У нас предмет как назывался?! ТРУД! А у этих ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ труд!!!

И результат тоже видимо художественный.

Как и в аналогичных фильмах, всё не настоящее.