Цитата: По словам скульптора, памятник будет представлять собой пирамиду с площадью основания 4500 квадратных метров, на гранях которой будут изображены барельефы со сценами из жизни Назарбаева и важными событиями казахской истории. Так, на северной стороне будет изображена сцена подписания Беловежских соглашений, на западной – Назарбаев, объявляющий о переходе на латиницу, на юге – победа казахских войск над ордами Чингисхана в 1208 году, а на востоке – строительство Байконура. В будущем рассматривается возможность переоборудовать внутренние помещения пирамиды под мавзолей для казахских лидеров.