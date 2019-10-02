Kairat stayer Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1288

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:23 Цитата: elektron:

А почём сегодня можно такую лабораторию приобрести? Может свой бизнес организую...



Отдельных сотрудников таких лаборатории уличили в коррупции.



В рейтинге стран по качеству автомобильных дорог по итогам 2018 года РК занимает не очень хорошую 106-ю позицию из 140 стран. Фактически мы находимся в аутсайдерах. И в очень значительной степени причиной тому является коррупция», – отметил первый зам.главы агенства по противодействию коррупции Бектенов. Он подчеркнул, что за последние 3,5 года в сфере строительства дорог пресечено порядка 100 коррупционных правонарушений.



«В числе разоблаченных – должностные лица "КазАвтоЖол", "КазахАвтоДор", местных исполнительных органов, Центра качества дорожных активов, сформированного на базе областных дорожных лабораторий, а также представителей других структур», – напомнил первый замглавы агентства по противодействию коррупции.



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