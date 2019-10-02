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§ NG.kz
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36861
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.10.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отбор образцов делали на недавно отремонтированных дорогах Костаная - улице Павлова и проспектах Назабаева и Абая. Для этого вырезались керны, содержащие верхний и нижний слои дорожного покрытия.
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§ Гога
Re: Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная,...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1223
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.10.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
показали соответствие
--- А чего же по весне асфальт убегает вместе со снегом , а остатки уходят с летними дождями ?
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§ elektron
Re: Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3597
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.10.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Позже в специализированной передвижной лаборатории образцы кернов верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, выполненного из из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20), проверили//

А почём сегодня можно такую лабораторию приобрести? Может свой бизнес организую... ;-)
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§ abaika95
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 657
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// А чего же по весне асфальт убегает вместе со снегом , а остатки уходят с летними дождями//

А что вы к нам по весне часто приезжаете?) или вы про свой город сейчас рассказываете?)
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§ elektron
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3597
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.10.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что вы к нам по весне часто приезжаете?)

А зачем приезжать? в НГ пишут, да и не только в статьях, но и форумчане.
Нет конечно радушному приглашению буду рад. ;-) :lol:
Может и Гога приедет!? ;-)
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§ Kairat stayer
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1288
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А почём сегодня можно такую лабораторию приобрести? Может свой бизнес организую...


Отдельных сотрудников таких лаборатории уличили в коррупции.

В рейтинге стран по качеству автомобильных дорог по итогам 2018 года РК занимает не очень хорошую 106-ю позицию из 140 стран. Фактически мы находимся в аутсайдерах. И в очень значительной степени причиной тому является коррупция», – отметил первый зам.главы агенства по противодействию коррупции Бектенов. Он подчеркнул, что за последние 3,5 года в сфере строительства дорог пресечено порядка 100 коррупционных правонарушений.

«В числе разоблаченных – должностные лица "КазАвтоЖол", "КазахАвтоДор", местных исполнительных органов, Центра качества дорожных активов, сформированного на базе областных дорожных лабораторий, а также представителей других структур», – напомнил первый замглавы агентства по противодействию коррупции.

Не будем нарушать авторские права, подробнее здесь: https://www.ktk.kz/ru/newsfeed/article/2019/07/11/125126/
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