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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5140
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
если я в Затоболовке , ты вы явно с Талапкера . И чего вас так щемит , узнать кто где живет ??Прямо маниакальная зависимость наблюдается ??

Ну ты что в самом деле.в чем твой комплекс..
Сказать я живу там то.
Боишься как бы
Типа скрываешься.
Аналогии то есть. .
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1211
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.10.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
- Кому надо на форуме , те знают. А вот почему тебе надо знать кто где обитает - что за маниакальность ??
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