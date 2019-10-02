Цитата: Гога:

если я в Затоболовке , ты вы явно с Талапкера . И чего вас так щемит , узнать кто где живет ??Прямо маниакальная зависимость наблюдается ??

Ну ты что в самом деле.в чем твой комплекс..

Сказать я живу там то.

Боишься как бы

Типа скрываешься.

Аналогии то есть. .