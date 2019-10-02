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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 649
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ладно,не обижайся!На эмоциях был.Ну а тебе бы грамматику подтянуть не мешало.И знания по истории.//

Есть сэр!) что посоветуете дабы историю подтянуть?) кого в ютюбе посмотреть?) Парфенова не предлагать, уже смотрели)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5140
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ждем фотосессию Дракона из сауны.
даже на обложку газеты можно.
с анонсом - как наши уехавшие отдыхают на чужбине.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 649
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//ждем фотосессию Дракона из сауны//

А я застолье жду) полный стол явст заморских, уцененная вкуснятина) и лица лица гостей которым упаковку со сроком годности показали) фрикадельки кстати нужно сегодня скушатс) а то пропадут)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5140
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
совместная сауна.
типа бани что ли.
насколько я в этих заведениях был в Германии
было было так.
ну солидных понятное дело.
покупаешь пакет услуг, на руку как в турецких отелях,
дают браслет соответствующего цвета.куда разрешен доступ.
сауна совместная, гроты с солью , бассейн закрытый и снаружи
массаж водой ,бадьи с ледяной водой после сауны.
чтобы охладиться.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 649
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о в Таразе площадь переименовали) чичас НГ запустит)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5140
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

ты вот скажи, где ты живешь работаещь.
ну двое с затоболки.
остальные то не прячутся.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 649
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//ты вот скажи, где ты живешь работаещь.ну двое с затоболки.остальные то не прячутся//

да я вроде тоже не прячусь) в Костанае работаю вместе с ОМом, он за 75 тенге за пост я чуть подороже)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5140
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я чуть подороже

безналом платят?
а статья в бюджете как называется?
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 649
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//безналом платят?а статья в бюджете как называется?//

Наличкой причем мелкой, мешочек с монетами в конце дня из кассы забираю)

статью дословно не помню вроде как сложно-сочиненно) сейчас же любят высокопарные названия, типо: в рамках поддержания темы Рухани жангыру, ЭКСПО 2017 и 20-летия Астаны (экспо и Астану уже не уберешь, а то бумажная волокита начнется,проволочки) треба создать из кусков уволенных госслужащих машину по пропаганде общественного здоровья и агитации о вреде курения-Абайку95 т.к. в связи с сокращениями, прошлые (устаревшие) версии Абайка94 и Абайка93 были уволены) и сейчас живут волной жизнью на форуме и от обиды за сокращения ведут "антисоветскую" пропаганду под никами СВ и Земляк)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5140
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
т.к. в связи с сокращениями


вижу. мурзилки травелы один пост дадут.
оплаты нет. больше не печатают.
ты главный теперь. видать протеже есть .
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5140
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал вот сейчас.
президент Франции посетит. страну.
Фрау была. Папа был. сейчас второй собирается.
Китай . Россия. Беларусь. сто тысяч раз.
ну и кто то хочет еще сказать что то ?
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5140
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да. извиняюсь, Дракон еще был в 2004 году.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 649
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат-//ты главный теперь. видать протеже есть .//

Ну спасибо на добром слове)) хоть где-то я главный) мое протеже здесь же на форуме сидит, мы с ней иногда "батлимся" чтобы легенду не раскрыть)

Цитата-//Китай . Россия. Беларусь. сто тысяч раз//

Батька вроде должен скоро приехать) привезли бы его к нам на Костанайщину в поле бы эпично сфоткались)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1211
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.10.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
- Ну если я в Затоболовке , ты вы явно с Талапкера . И чего вас так щемит , узнать кто где живет ??Прямо маниакальная зависимость наблюдается ??
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1211
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.10.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
Да , кстати , вид с окна я вам присылал в личку , теперь делюсь со всеми . Это в новом районе Затоболовке - заходите в гости !!! :lol: :lol:
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