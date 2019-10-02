abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #2784





(Полноправные пользователи) Сообщений: 649

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:29 Цитата-//безналом платят?а статья в бюджете как называется?//



Наличкой причем мелкой, мешочек с монетами в конце дня из кассы забираю)



статью дословно не помню вроде как сложно-сочиненно) сейчас же любят высокопарные названия, типо: в рамках поддержания темы Рухани жангыру, ЭКСПО 2017 и 20-летия Астаны (экспо и Астану уже не уберешь, а то бумажная волокита начнется,проволочки) треба создать из кусков уволенных госслужащих машину по пропаганде общественного здоровья и агитации о вреде курения-Абайку95 т.к. в связи с сокращениями, прошлые (устаревшие) версии Абайка94 и Абайка93 были уволены) и сейчас живут волной жизнью на форуме и от обиды за сокращения ведут "антисоветскую" пропаганду под никами СВ и Земляк)