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§ NG.kz
Автобусная остановка "Ж/Д больница" стала парковкой для машин
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36858
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.10.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь вот автобусную остановку превратили в парковку некоторые автовладельцы.Остановка вроде недействующая но парковаться же по ПДД даже в таком случае нельзя же.
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§ директор пляжа
Re: Автобусная остановка "Ж/Д больница" стала...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 02.10.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у кого-то бомбануло) люди будьте добрее :lol: конкретно вам они чем помешали? воздух загрязняют или с коляской не пройти? :lol: :lol:
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* Гога
Re: Автобусная остановка "Ж/Д больница" стала...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1211
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.10.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И это рабочие , которые разметку делают - то есть они временно остановились , но никак ни припарковались . Новость просто чтобы отметиться в газете ?? :-( :-(
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