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≡ Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года предлагают в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года предлагают в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36858
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.10.19 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане предлагают снизить возраст, при котором человек имеет право проводить коррекцию пола с 21 года до 18 лет. Эта норма предусмотрена проектом нового Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".
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§ ZXC
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
ZXC


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Сообщений: 56
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 02.10.19 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень "актуальная" тема для Казахстана!
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* alex_60
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5140
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
одна фраза коррекция пола убивает наповал.
Биртанов уже всех людей вылечил и озаботился.
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§ Vital
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8065
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.10.19 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, да в казахстане все проблемы решены с медициной. Только вот эта и осталась.
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§ директор пляжа
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
директор пляжа


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Сообщений: 240
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 02.10.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все больше чувствуется мотивы западных советников.. палец вверх господа чиновники ;-) (ну или куда вам там больше нравится)
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* abaika95
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
abaika95


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Сообщений: 649
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// "лица с расстройствами половой идентификации, достигшие восемнадцати лет//

Лиц с различными расстройствами лечить надо, а не поощрять их сумасшедшие выдумки)
Если мальчик думает что он девочка, собачка, кошечка, цветочек или Наполеон то таким мальчикам место в дурке)
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§ директор пляжа
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 02.10.19 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если мальчик думает что он девочка, собачка, кошечка, цветочек или Наполеон то таким мальчикам место в дурке)

еще скажи - со скалы сразу сбрасывать юродивых.. а рыжих сжигать на костре? :lol:
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§ maxsaf
Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года предлагают в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3313
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой прикольный, а главное оригинальный откос от армии - сначала в 18 лет покупаешь справку, что ты девочка, а потом в 27 - обратно перевоплощаешься )))

[Исправлено: maxsaf, 02.10.2019 - 10:22]
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§ лимон
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1051
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.10.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну наконец то!
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§ maxsaf
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3313
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статистику бы еще дали, сколько было ДО и сколько стало желающих ПОСЛЕ. Мне что-то подсказывает, что по нулям и было и станет :lol:
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* abaika95
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 649
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//еще скажи - со скалы сразу сбрасывать юродивых.. а рыжих сжигать на костре?//

Ну чеж так сразу жестко) рыжие и юродивые не виноваты что с физическими отклонениями родились)) а у этих мальчиков-цветочков явно с башкой что-то не в порядке, их лечить надо) а если такой мальчик потом подумает что он любит кушать людей?)опять законы менять в его пользу чтобы бедная дитятка не обиделась?)
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§ Елена Пикельная
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 283
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 02.10.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а если такой мальчик потом подумает что он любит кушать людей?

Один шведский профессор уже предложил кушать людей, ибо коровы производят методом пукания много метана, очень плохо влияющего на атмосферу.
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* abaika95
Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года предлагают в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 649
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Один шведский профессор уже предложил кушать людей//

Ну эт нормально) Шпенглеровский "Закат Европы" лет на 100 припозднился) вот он, сейчас наступает)
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года...
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 02.10.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Статистику бы еще дали, сколько было ДО и сколько стало желающих ПОСЛЕ. Мне что-то подсказывает, что по нулям и было и станет

Я удивлю вас, если скажу, что в Костанайском районе жыл был мальчик... и переделался в девочку...
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§ Vital
Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года предлагают в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8065
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.10.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор пляжа верно подметил. Из за океана все эти советы идут. Также латиница, завтра гей-парады будут. Они хотят уничтожить из нутри наше общество и семейные ценности созданые ещё при СССР. А наши продажные и бессовестные чиновники им в этом помогают.
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