Цитата: maxsaf:

Статистику бы еще дали, сколько было ДО и сколько стало желающих ПОСЛЕ. Мне что-то подсказывает, что по нулям и было и станет

Я удивлю вас, если скажу, что в Костанайском районе жыл был мальчик... и переделался в девочку...