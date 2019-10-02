abaika95 Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару скоро придет конец" #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 649

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:29 Цитата-//Про Колыму заказуха? Ну да, ну да и Карлага не было, и сюда, в Кустанай, никого не ссылали. У Дудя эти два выпуска, про Ямал, про футбол в африканских странах и стоит увидеть. Не интервью же его с рэперами всякими смотреть//



Ну так и Беслан никто не отменял, просто весь вопрос в подаче материала) Дудь подал его как отпетый пропагандо****ист из лагеря "Совок исчадие ада-а Рашка должна покаяться"..... а мог бы быть отличным интервьюером рэперков,звездочек,блогеров и остальной шушеры, нет ему в политики захотелось)