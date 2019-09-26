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§ NG.kz
Неисповедимые пути экспонатов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36858
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что может сделать человек, нашедший окаменелость или интересный артефакт? Отдать находку специалистам для изучения. Но так поступают далеко не все. Несколько историй о том, как попадают в музей предметы, имеющие научную ценность.
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§ electro
Re: Неисповедимые пути экспонатов
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 26.09.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот таких статей не хватает!
Спасибо Лена!
:-)
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§ yudjin
Re: Неисповедимые пути экспонатов
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6122
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.10.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пару лет назад тесть нашел на берегу Тобола в районе Заречного вот такой ковш. Интересно представляет ли он какую-то ценность, его возраст?


Могу подарить в музей.
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§ Елена Пикельная
Re: Неисповедимые пути экспонатов
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 283
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 02.10.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
вот такой ковш.

Фото ковша отослано сотрудникам музея. Ждем ответа.
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§ Vital
Неисповедимые пути экспонатов
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8065
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.10.19 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ты б сначало сам узнал бы у независимых экспертов. Мож это ковш с которого пил сам Адам, ведь местные учёные уже озвучивали что Адам из Казахстана. Вдруг цена его сотни лямов баксов, то капец, завтра все сотрудники музея уволятся и улетят всем скопом на Кипр жить. Музей закроют. ;-)
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§ yudjin
Неисповедимые пути экспонатов
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6122
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.10.19 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Фото ковша отослано сотрудникам музея. Ждем ответа.

Хорошо, будем ждать)

Цитата:
Vital:
Мож это ковш с которого пил сам Адам

неее, надо быть в тренде грядущего юбилея.
Надо привязать ковш к Золотой орде! ;-)
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§ Елена Пикельная
Re: Неисповедимые пути экспонатов
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 283
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 02.10.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получили ответ из музея. Это не ковш, а ёмкость для приготовления насвая. Они были двух типов: одноручные и двуручные. Одноручной в музее нет, а примут её в дар с радостью, поскольку, по предварительным прикидкам, штука конца 19 начала 20 века.
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* abaika95
Неисповедимые пути экспонатов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 649
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата_//Это не ковш, а ёмкость для приготовления насвая//

мда.....самая нужная в хозяйстве вещь) вот теперь интересно эта емкость кому принадлежала? местным? или уже переселенцы впитали в себя степную культуру и сделали себе для удобства такую штуку)
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§ Елена Пикельная
Re: Неисповедимые пути экспонатов
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 283
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 02.10.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
местным? или уже переселенцы впитали в себя степную культуру и сделали себе для удобства такую штуку)

Насвай - довольно древняя форма употребления табака, принятая у местного населения. Ничего удивительного нет. Раз был насвай, то и инструменты и сосуды для него должны быть.
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§ yudjin
Неисповедимые пути экспонатов
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6122
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.10.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
а примут её в дар с радостью,

Хорошо, при первой возможности передам Вам Елена в редакцию.

Цитата:
Елена Пикельная:
а ёмкость для приготовления насвая.

никогда бы не догадался.
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§ юля елиссева
Неисповедимые пути экспонатов
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1275
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 02.10.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
мда.....самая нужная в хозяйстве вещь)

Великий поэт и оппозиционер Абай Кунанбаев и тот насвай употреблял! Так что вполне себе реликвия историческая.
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§ Елена Пикельная
Re: Неисповедимые пути экспонатов
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 283
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 02.10.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Великий поэт и оппозиционер Абай Кунанбаев и тот насвай употреблял!

Интересный факт!
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§ юля елиссева
Неисповедимые пути экспонатов
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1275
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 02.10.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Интересный факт!

почитайте двухтомник Ауэзова - Путь Абая
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* abaika95
Неисповедимые пути экспонатов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 649
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Интересный факт!//

Юля уже об этом рассказывала году так в 2015) как на уроке учительница отчитывала парней за употребление насвая а те ей в ответ что в "Пути Абая" сам Абай "вкидывался" както так)

ничего Юля что я за тебя историю рассказал?)
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§ Vital
Неисповедимые пути экспонатов
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8065
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.10.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насвай делали. Ух ты. Точно бесценная вещица.)

[Исправлено: Vital, 02.10.2019 - 12:27]
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