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§ NG.kz
Неисповедимые пути экспонатов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что может сделать человек, нашедший окаменелость или интересный артефакт? Отдать находку специалистам для изучения. Но так поступают далеко не все. Несколько историй о том, как попадают в музей предметы, имеющие научную ценность.
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§ electro
Re: Неисповедимые пути экспонатов
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 26.09.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот таких статей не хватает!
Спасибо Лена!
:-)
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§ yudjin
Re: Неисповедимые пути экспонатов
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6120
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.10.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пару лет назад тесть нашел на берегу Тобола в районе Заречного вот такой ковш. Интересно представляет ли он какую-то ценность, его возраст?


Могу подарить в музей.
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