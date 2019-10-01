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≡ Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству...		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.10.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству широко отметить в 2019 году 750-летие Золотой Орды. Считаете ли вы такое празднование необходимым для казахстанцев?
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§ Дарвин
Re: Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству...
Дарвин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 20.08.13
Отправлено: 01.10.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он же сам ранее говорил что пора прекратить проводить имиджевые мероприятия.
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* сайлау курманов
Re: Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3191
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.10.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто откажется от бешбармака
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* сайлау курманов
Re: Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3191
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.10.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто откажется от бешбармака
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