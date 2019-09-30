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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17446
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
больше не поеду в гости к друзьям в Мюнхен,

Я это тоже делаю,чтобы больше не приезжали.
Но каждый год - едут и едут... :lol: :oops: :-x
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1285
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.09.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Завтра приедут Россияне и до 3 октября всё съедят...


Вы наших союзников хорошо кормите пожалуйста, доходы населения у них падают. У людей элементарно заканчиваются деньги, поэтому они реже ходят по магазинам и экономят на покупках. Будущее экономики государства, констатируют эксперты НИУ Высшей школы экономики, «скрыто в тумане»... Не в ЕС-же проживаем, затянем потуже пояса и будем экономить, ещё предсказывают, что цены на нефть начиная с 2021 будут снижаться.

Подробнее здесь: https://www.mk.ru/economics/2019/09/29/rossiyane-rezko-sokratili-kolichestvo-pokupok-deneg-na-magaziny-ne-ostalos.html
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.09.19 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: 1,65 миллионов граждан Германии (пенсионеры, дети из бедных семей, безработные )питаются просрочкой из т.н. "Банков еды".В 2007 таких было 700 тысяч.
Так только в период с 2014-2015-го несколько миллионов беженцев набежало. Одних только официальных 1,1 миллион.

[Исправлено: elektron, 30.09.2019 - 15:18]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5123
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.10.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акима деревни Место с Днем Пенсионера.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17446
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.10.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс и тебя с праздником!!!

:lol: :lol: :oops: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5123
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.10.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что сказать.
Танцуют все.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17446
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.10.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Танцуют все.

И танкисты - тоже... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5123
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.10.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И танкисты - тоже...

Откуда знаешь.
Это же секретная информация.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17446
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.10.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заехал к знакомому Пенсионеру. Поздравил.

Вот такое, кронированное дерево растёт
у него на участке... :lol: :oops: ;-)
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8061
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.10.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Бесплатно на автобусе ездил. Как и наши. Помылся, постригся с 50% скидкой?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17446
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.10.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Помылся, постригся с 50% скидкой?

Да,Виталик. ещё завтра пойдём, в смешанную
сауну. Она по средам работает... :lol: :lol: ;-)
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