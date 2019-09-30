Revizorro Re: В Казахстане пенсионеры и пожизненно заключенные живут на... #5





(Пользователи) Сообщений: 2

Регистрация: 30.09.19 (Пользователи) Отправлено: - 14:03 Цитата: Змея Подколодная:

Почему нет трудовых лагерей? Че заработал- то и пожрал. Накорми себя и тяжелостатейника. А то прямо пионерский лагерь Артек.

Поддерживаю полностью. Содержание одного осужденного в месяц составляет 85 620 тенге,а минимальный размер заработной платы в 2019 году - 42 500 тенге. Жируют однако сидельцы. Не работают, налоги не платят и т.п. Государство видимо считает, что они больше нуждаются в медикаментах и прочем, чем даже инвалиды 1 группы.