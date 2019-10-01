Цитата: Сергей_я:

амое интересное был в Челябинске, и там тоже самое 3g(H+) быстрее работает, чем у нас 4g. Скорости режут по максимуму.



Вряд ли специально режут, экономят как обычно. Вполне может быть, что у Билайна БС подключены к коммутатору по старым РРЛ на 16/32 Мбит/с, т.е. между БС и телефоном-то может работать канал и в 15-17 Мбит/с, но абонентов много и пропускная способность делится на всех. И в 3G ограничение есть на 50 активных соединений на 1 соту, в 4G уже 500 соединений. Но в 4G и расстояние между БС и абонентом должно быть в разы меньше (2G до 30 км, 3G до 10 км, 4G - до 1 км).



В США когда дают лицензии оператору, дают и обязательства строить сеть и в неперспективных районах / населенных пунктах, потому что по законам рынка никто туда не пойдет. И будет ситуация когда и частоты отдали и связи нет. Также и у нас должны делать, лицензию взяли - значит обязуетесь обеспечить 80% покрытия населенных пунктов с населением от 1000 человек. А то даже в частный сектор областных центров не могут 4G нормальный сделать.