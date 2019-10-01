/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Движение на пр. Назарбаева временно ограничат в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Движение на пр. Назарбаева временно ограничат в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36852
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.10.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ограничение связано со строительством надземного пешеходного перехода на этом проспекте. Об этом сегодня, 1 октября, сообщили на сайте акима города. Схема организации движения и сроки строительных работ - здесь.
Читать новость

§ Тот самый
Re: Движение на пр. Назарбаева временно ограничат в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 190
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 01.10.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде как ориентирование схем на север - стандарт, здесь вверх ногами. И ощущение что делали схему 2 человека: один со стороны Чекмарева, второй - Гагарина-Авиационная.
Профайл

§ arman_kst
Re: Движение на пр. Назарбаева временно ограничат в Костанае
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.10.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да проезжал там. Тяжелее новичкам)
Профайл

§ директор пляжа
Движение на пр. Назарбаева временно ограничат в Костанае
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 01.10.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Работы по возведению перехода продлятся со 2 по 10 октября.

а перекрыли и начали уже сегодня - 1-го. Однако здравствуйте ;-)

[Исправлено: директор пляжа, 01.10.2019 - 14:04]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 139
Пользователей: 1
Всего: 140

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх