Kairat stayer Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2312





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1285

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:25 Цитата: drakon:

Завтра приедут Россияне и до 3 октября всё съедят...



Вы наших союзников хорошо кормите пожалуйста, доходы населения у них падают. У людей элементарно заканчиваются деньги, поэтому они реже ходят по магазинам и экономят на покупках. Будущее экономики государства, констатируют эксперты НИУ Высшей школы экономики, «скрыто в тумане»... Не в ЕС-же проживаем, затянем потуже пояса и будем экономить, ещё предсказывают, что цены на нефть начиная с 2021 будут снижаться.



Подробнее здесь: https://www.mk.ru/economics/2019/09/29/rossiyane-rezko-sokratili-kolichestvo-pokupok-deneg-na-magaziny-ne-ostalos.html