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≡ Уничтожали улики - неизвестные сожгли незаконную свалку медицинских отходов в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уничтожали улики - неизвестные сожгли незаконную свалку медицинских отходов в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36851
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О незаконной свалке медицинских отходов в Костанайском районе, между посёлками Казахстанец и Бозбек, сообщил "НГ" государственный экологический инспектор департамента экологии Костанайской области Сергей МУКАШЕВ.
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§ лимон
Re: Уничтожали улики - неизвестные сожгли незаконную свалку...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1050
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 30.09.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
штрафы какие-то несерьёзные за такое разгильдяйство
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§ pandit
Re: Уничтожали улики - неизвестные сожгли незаконную свалку...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 30.09.19 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос у жителей Казахстанца такой, если опасные отходы лежали под дождем, могли возбудители попасть в грунтовые воды? Если попали, то подземный ток вод может принести заразу к нам? СЭС не планирует пробы воды брать в Казахстанце, мониторить ситуацию с водой нашей и так не очень чистой? В поселке люди выращивают скот на мясо, птицу, молоко. Сено там косят? Грибы собирают? В таком плане вопросы есть, чисто практические. Может приедут к нам представители власти, ответят?
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§ Трэвэл
Re: Уничтожали улики - неизвестные сожгли незаконную свалку...
Трэвэл


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Сообщений: 239
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.10.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слов нет, одна нецензурная брань.
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