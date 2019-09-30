pandit Re: Уничтожали улики - неизвестные сожгли незаконную свалку... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 355

Регистрация: 04.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:25 Вопрос у жителей Казахстанца такой, если опасные отходы лежали под дождем, могли возбудители попасть в грунтовые воды? Если попали, то подземный ток вод может принести заразу к нам? СЭС не планирует пробы воды брать в Казахстанце, мониторить ситуацию с водой нашей и так не очень чистой? В поселке люди выращивают скот на мясо, птицу, молоко. Сено там косят? Грибы собирают? В таком плане вопросы есть, чисто практические. Может приедут к нам представители власти, ответят?