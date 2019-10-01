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§ NG.kz
В Костанайской области прекратили выплату АСП 1193 семьям
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36851
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.10.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области проверили 2439 семей на предмет правомерности получения адресной социальной помощи. Среди получателей АСП обнаружили семью, у которой есть коттедж, автомобиль, магазин и сельхозтехника.
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§ Vital
В Костанайской области прекратили выплату АСП 1193 семьям
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8060
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.10.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
90 штук на халяву получать. Неплохо. А че нужно для этого? Справку с работы что у меня минималка, хватает??? Или справку будут проверят, придут на работу и...

[Исправлено: Vital, 01.10.2019 - 08:22]
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§ abaika95
Re: В Костанайской области прекратили выплату АСП 1193 семьям
abaika95


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Сообщений: 634
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.10.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Позже мы выявили, что семья в собственности имеет двухэтажный коттедж, продуктовый магазин, автомобиль Volkswagen и сельхозтехнику//

Наглость-сестра таланта)

Цитата- // Он добавил, что местные исполнительные органы принимают меры по возвращению неправомерно назначенных выплат//

А что раньше никаких подозрений небыло?) когда асп сельским "кулакам" начисляли) щас этот "малоимущий" в суд придет а у него опять -ноль доходов) и машина и дом и магазин на друга записаны)
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* alex_60
В Костанайской области прекратили выплату АСП 1193 семьям
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5122
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.10.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
перенес во флуд

[Исправлено: alex_60, 01.10.2019 - 09:59]
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§ Трэвэл
Re: В Костанайской области прекратили выплату АСП 1193 семьям
Трэвэл


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Сообщений: 239
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.10.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А че нужно для этого?

Быть многодетным... написано же в статье.
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§ Vital
В Костанайской области прекратили выплату АСП 1193 семьям
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8060
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.10.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:

Нет. АСП вроде получают все, даже ИП. Написано же в статье)
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§ Трэвэл
Re: В Костанайской области прекратили выплату АСП 1193 семьям
Трэвэл


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Сообщений: 239
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.10.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ну раз написано в статье, тогда да :-)
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§ Vital
В Костанайской области прекратили выплату АСП 1193 семьям
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8060
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.10.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:

Просто это одни ипшник попался. Ну нече страшного. Чиновники тоже попадаются на взятке, это же других не останавливает)

[Исправлено: Vital, 01.10.2019 - 10:32]
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