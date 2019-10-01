abaika95 Re: В Костанайской области прекратили выплату АСП 1193 семьям #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 634

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:43 Цитата- // Позже мы выявили, что семья в собственности имеет двухэтажный коттедж, продуктовый магазин, автомобиль Volkswagen и сельхозтехнику//



Наглость-сестра таланта)



Цитата- // Он добавил, что местные исполнительные органы принимают меры по возвращению неправомерно назначенных выплат//



А что раньше никаких подозрений небыло?) когда асп сельским "кулакам" начисляли) щас этот "малоимущий" в суд придет а у него опять -ноль доходов) и машина и дом и магазин на друга записаны)