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§ NG.kz
В Казахстане пенсионеры и пожизненно заключенные живут на одинаковые суммы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36851
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На содержание одного осужденного в сутки тратится 2 854 тенге. В эту сумму входят затраты на питание, медикаменты, коммунально-бытовые затраты, вещевое довольствие и т.п.
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§ Змея Подколодная
Re: В Казахстане пенсионеры и пожизненно заключенные живут на...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 30.09.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пуля + зарплата палачу + зеленка= дешевле выходит. У нас там контингент начитанный, в библиотеке много времени проводит, книжки правильные там читает. Права свои хорошо знает. Яблоко в обед не дадут- сразу забастовочку запилят. Почему нет трудовых лагерей? Че заработал- то и пожрал. Накорми себя и тяжелостатейника. А то прямо пионерский лагерь Артек.
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§ сайлау курманов
Re: В Казахстане пенсионеры и пожизненно заключенные живут на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3189
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.09.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу вспомнил про Челах, одному богу ведомо что там было
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§ костанаец
В Казахстане пенсионеры и пожизненно заключенные живут на одинаковые суммы
костанаец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 30.09.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
полностью согласен
зеленка что бы от пули в голову заражение не пошло? ?))))
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* alex_60
Re: В Казахстане пенсионеры и пожизненно заключенные живут на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5122
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.10.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На содержание одного осужденного в сутки тратится 2 854 тенге. В эту сумму входят затраты на питание, медикаменты, коммунально-бытовые затраты, вещевое довольствие и т.п. Содержание одного осужденного в месяц составляет 85 620 тенге.

а можно наличными? я согласен .
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