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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2720
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.09.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умер Великий Режиссёр!Который снял очень много фильмов и поставивший много отличных спектаклей,ставших классикой ещё при его жизни.Воспитавший много хороших актеров и артистов.И как нация может что-то в этом изменить?Или же из-за того,что он был евреем,это не так важно?Или же вы делите людей на тех,кто достоин,и на тех,кто "не очень","т.к. "много среди них изворотливых и лживых"?Для меня нация Марка Захарова не имеет никакого значения.Имеет значение его творчество и его наследие,то,что он оставил после себя!
Ну ладно Абайка,но вы то куда?!Ещё раз говорю,что был разочарован.Был лучшего мнения...
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.09.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
,что он был евреем,это не так важно?

Так тоже самое и сказал Сабыр?
Цитата:
Ваш земляк:
много среди них изворотливых и лживых"?

А среди кого таких нет, это не определяет нац. принадлежность, а лишь качества человека.
Земляк давай завязывай, Брейк. Цитата:
Ваш земляк:
Для меня нация Марка Захарова не имеет никакого значения.Имеет значение его творчество и его наследие,то,что он оставил после себя!

Это все и отметили ведь.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2720
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.09.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Мне вот,например,не нравится,что евреи не признают,что не только их уничтожали при Холокосте.Что так же уничтожались цыгане,славяне и другие народы.Но это не значит,что я должен относится теперь ко всем евреям,иудеям,семитам отрицательно.
Уже живя в России,я спросил у знакомого узбека,почему много русских ехало из Узбекистана,почему их выгоняли?Так он мне показал ладонь и сказал:"Видишь,на ладони много пальцев,и все они разные.Так и среди людей есть разные люди".Слова вроде бы простые,но много объясняющие.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2720
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.10.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Да просто один не особо умный сказанул,а другие такие же его поддержали.И понеслось!
А так я только за! Миру мир,войне - пипи..ька!
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2720
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.10.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так тоже самое и сказал Сабыр?

Совсем не так.Модеры удалили,а то бы прочитал.Там был упор на то,что он - еврей.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8057
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.10.19 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ты сравниваешь меня уже с арийцами? Как ТАК ЖЕ?
Я за тебя, ты же знаешь. ;-) Только свистни.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1057
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.10.19 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Просто человек спровоцировал срач,который вы все с таким превеликим удовольствием поддержали.Что не в лучшую сторону характеризует вас.


"Срач" здесь спровоцировали Вы, прицепившись к слову.Видимо искали причину, чтобы охарактеризовать в худшую сторону нас.. На пустом месте


Цитата:
Ваш земляк:
Тогда к чему были все эти слова про евреев?!Про то,какие они лживые,изворотливые и т.д


Укажите, кого Вы сейчас процитировали?
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1057
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.10.19 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я за тебя, ты же знаешь.


Извини. Неправильно поняла
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1057
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.10.19 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваш земляк:

Кстати, вот что пишет по поднятой теме Андрей Миллер, писатель, историк:"Лично по моим ощущениям (как еврея) еврейство в принципе построено на противопоставлении себя окружающим, на создании замкнутой общины в окружении иного общества. Поэтому антисемитизм в него заложен как бы изначально и более того — он необходим для того, чтобы евреи продолжали ощущать себя единым народом, а не начинали делиться на фракции между собой (что они охотно делают в Израиле — как раз в условиях, когда все вокруг евреи). В общем, лично моё мнение — еврейство неотделимо от антисемитизма и наоборот, эти проблемы возникают потому, что евреи таковы, каковы есть. И наоборот: именно эти проблемы позволяют евреям оставаться самими собой. Потому что иначе народ, большую часть своей истории не имевший своей земли, давным-давно растворился бы в других этносах."
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