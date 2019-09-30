Ваш земляк:

,что он был евреем,это не так важно?

Ваш земляк:

много среди них изворотливых и лживых"?

Ваш земляк:

Для меня нация Марка Захарова не имеет никакого значения.Имеет значение его творчество и его наследие,то,что он оставил после себя!