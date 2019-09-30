Сталкер Re: Чиновник из Костанайской области задержан за взятку... #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 50

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:13 Цитата: сайлау курманов:



По колесу обозрения уголовное дело возбуждено 21 мая. В стадии расследования всё. Они там рассчитывали на отменённое решение экономического суда, как на палочку выручалочку. И на экспертизу, что китайское колесо питерское... Недавно облсуд не согласился и дал критическую оценку такой экспертизе.

А так, антикорр может обращаться, у меня есть список из десяти начальников отделов строительства и нескольких акимов, которые должны быть в этой же компании))) И занять соседние камеры в ИВС УП Костаная, но лучше всё же в СИЗО области)))