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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1054
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.09.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я думал, что у меня это, от проссроченных продуктов...


Отличный юмор, дракон!
Вот не встречала ни одного мужчины без чувства юмора! В отличие от женщин. Брат говорит:"Это потому, что у вас мозги не так устроены..."
:lol:
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.09.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Та неее, устройство мозгов тут ни при чем! Это эволюционная особенность. Поскольку агрессия и проявления её более свойственны самцам, то и способы её погашения или нейтрализации более развиты у них же, то есть это скорее гормональные отличия.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 632
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Цитата:drakon:Тоже принципиально не покупаю. Хотя раньше всегда брал их "пчелки", нравились.//

А че эт вы ребят такие принципиальные?) что вам поРошенко такого сделал?)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3592
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.09.19 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Та неее, устройство мозгов тут ни при чем! Это эволюционная особенность.

И в том числе тоже. ;-) А в принципе больше отображает уровень образования и воспитания. И второе иногда важнее первого. ;-)
К примеру, процитированный Марксом типус, может и был "выдающимся", но сам пример не очень. Если коротко, тогдашний уровень образованности - раз, второе - в отличие от сегодняшнего времени, так называемые "рассы" были ещё не настолько смешаны. :lol: И не важно если итальянец вырастает в среде испанцев, или наоборот. Каждый индивидуум приобретает автоматически навыки, знания и поведение последних, по принципу Маугли.
Поэтому в данном вопросе, тоже придерживаюсь мнения Ольги Германовны. ;-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3592
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.09.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Министр сегодня активно уделяет время общественности! ;-)
Это в целях повышения уровня восприятия общественностью, проводимой политики партии,
или ставить быдло на место? :lol: 8-)
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2716
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.09.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Так почему мы не можем даже произносить слово "еврей"?

Да произноси сколько хочешь! Но надо учитывать,как и что можно писать и говорить,при каких обстоятельствах.Сабыр написал,что умер еврей,ещё один из многих.И потом же начал приводить какие-то жалкие доводы,что-то типа "великий русский учёный" стоит ли воспринимать за националистические высказывания.Для всех,кто не в курсе - в российских паспортах уже давным-давно нет такой графы,как национальность.И Марк Захаров - великий российский режиссёр,и уж его национальность должна иметь значение в самую последнюю очередь.Просто человек спровоцировал срач,который вы все с таким превеликим удовольствием поддержали.Что не в лучшую сторону характеризует вас.
ПыСы.Для желающих узнать про мою национальную принадлежность - я русский.По документам.Хотя крови во мне намешано много и разной - цыганская,украинская,мордовская,возможно,польская.Так что я самый что ни на есть космополит.Родившийся в Киргизии,проживший две трети своей жизни в Казахстане и в данный момент проживающий в России.Не делю людей на нации,кроме как на хороших людей и плохих.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2716
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.09.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Никаким боком нельзя прилепить сюда национальные особенности. Путать одно с другим - это такой простенький и очень распространенный, к сожалению, бытовой национализм. Он есть и,наверное, долго еще будет. Но кудрявить рассуждения о ленности одних, корыстности других, жадности третьих - это лить воду на мельницу этого самого местечкового домашнего национализма. Я так это понимаю и чувствую.

БРАВО!!!
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2716
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.09.19 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Для вашей чувствительной в отношении некоторых наций души желаю просмотра познавательных фильмов русского Леонида Парфёнова из цикла "Русские евреи".С комментариями автора.Надеюсь,вы выдержите подобное.Ютуб вам в помощь.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3592
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.09.19 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
желаю просмотра познавательных фильмов русского Леонида Парфёнова из цикла "Русские евреи"

думаю у Таноми источники посерьёзнее. Не стоит так утешаться и потешаться. Опять таки всплывает вопрос воспитания!?
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2716
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.09.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Фильмы реально отличные!Тем более,от такого замечательного журналиста. Про то,как в Российской Империи жили евреи,кто какой вклад внёс в историю и развитие Империи.Я вот узнал,что Владимир Семёнович Высоцкий,оказывается,тоже имел еврейские корни.И хотелось бы узнать,какова была бы реакция Таноми при просмотре ею "Списка Шиндлера".
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 632
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Фильмы реально отличные//

Фильмы хорошие спору нет, особенно сильны части о деле Бейлиса и убийстве Михоэлса, только вот к Таноми какое все это имеет отношение?) один высказался про национальность режиссера, вторая по терминам немного потроллила, в чем смысл бугурта если ты Земляк к Еврейскому народу даже отношения не имеешь) и причем тут список Шиндлера?) ищешь черную кошку в темной комнате) хотя ее там и нет)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1054
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.09.19 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Сабыр написал,что умер еврей,


Я опять перечитала реплику Сабыра и опять не увидела в ней ничего оскорбительного по отношению к Марку Захарову. Указал национальность - в этом оскорбление? А если бы он написал, скорбя об утрате: "...умер ещё один талантливый казах (русский, татарин и т.д.)", Вы бы это заметили? Думаю, нет. А почему? Потому что другие нации это воспринимают в порядке вещей. В чём оскорбление? Что с Вами не так? За что Вы оскорбили Сабыра? Не указали вежливо на, допустим, бестактность, а именно оскорбили! Вы на это имели какое-то право?
Посмотрите на себя со стороны. У Вас что ни пост, то новое оскорбление форумчан
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1054
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.09.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Фильмы реально отличные!Тем более,от такого замечательного журналиста. Про то,как в Российской Империи жили евреи,кто какой вклад внёс в историю и развитие Империи.


Поэтому мы теперь не имеем право произносить слово "еврей"? Это бранное слово, оскорбляет иудеев? (Боюсь сказать "еврей")
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1054
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.09.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
И хотелось бы узнать,какова была бы реакция Таноми при просмотре ею "Списка Шиндлера".


Не делайте из меня монстра! Я видела этот фильм. Я испытала те же чувства, что и при просмотре фильма "Иди и смотри"! Разве славянам так же не заявляли :"не все народы имеют право на жизнь… вас не должно быть"?.

[Исправлено: таноми52, 30.09.2019 - 23:39]
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2716
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.09.19 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Тогда к чему были все эти слова про евреев?!Про то,какие они лживые,изворотливые и т.д.?!И к чему были слова Сабыра о нации Захарова?Почему вы оправдываете их?
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