Цитата: таноми52:

Так почему мы не можем даже произносить слово "еврей"?

Да произноси сколько хочешь! Но надо учитывать,как и что можно писать и говорить,при каких обстоятельствах.Сабыр написал,что умер еврей,ещё один из многих.И потом же начал приводить какие-то жалкие доводы,что-то типа "великий русский учёный" стоит ли воспринимать за националистические высказывания.Для всех,кто не в курсе - в российских паспортах уже давным-давно нет такой графы,как национальность.И Марк Захаров - великий российский режиссёр,и уж его национальность должна иметь значение в самую последнюю очередь.Просто человек спровоцировал срач,который вы все с таким превеликим удовольствием поддержали.Что не в лучшую сторону характеризует вас.

ПыСы.Для желающих узнать про мою национальную принадлежность - я русский.По документам.Хотя крови во мне намешано много и разной - цыганская,украинская,мордовская,возможно,польская.Так что я самый что ни на есть космополит.Родившийся в Киргизии,проживший две трети своей жизни в Казахстане и в данный момент проживающий в России.Не делю людей на нации,кроме как на хороших людей и плохих.