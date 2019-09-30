olegggon Re: Пешеходный переход у Французского центра в Костанае стал... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1019

Регистрация: 01.07.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:52 Цитата: drakon:

У нас этим, обыкновенные женщины занимаются. Политессами, они называются. С ними лучше -

У нас бы тоже так бы сделать, но женщин у нас будут посылать подальше, мне кажется. Недозрело общество у нас до такого.