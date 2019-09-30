Цитата: Butch:

Та неее, устройство мозгов тут ни при чем! Это эволюционная особенность.

И в том числе тоже. А в принципе больше отображает уровень образования и воспитания. И второе иногда важнее первого.

К примеру, процитированный Марксом типус, может и был "выдающимся", но сам пример не очень. Если коротко, тогдашний уровень образованности - раз, второе - в отличие от сегодняшнего времени, так называемые "рассы" были ещё не настолько смешаны. И не важно если итальянец вырастает в среде испанцев, или наоборот. Каждый индивидуум приобретает автоматически навыки, знания и поведение последних, по принципу Маугли.

Поэтому в данном вопросе, тоже придерживаюсь мнения Ольги Германовны.