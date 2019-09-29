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≡ Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36848
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.09.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цель такой оптимизации - снизить расходы на содержание аппаратов акимов сельских округов. Да вы сравните эти расходы с тратами на 17 министерств, на областных акимов с их резиденциями, замами и помощниками, управлениями и отделами.
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 630
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Чего не скажешь о некоторых, узколобо мыслящих//

Земляк v -2.0?)) ну так читайте книжки расширяйте кругозор)

Цитата- // Так это вам местного производства наверно подсунули)))//

Да нееее у нашего местного сыра хоть вкус есть)да и вообще наша продукция по сильнее будет) не зря же Россияне колоннами приезжают, наши конфеты, чай, хлеб и даже нонсенс! Водку и коньяк закупают) ящиками)
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§ drakon
Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17442
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
полагается специальная подушечка, т.н. пукоуловитель.

А я и думаю, чего это Казахстанские чиновники,
такие дорогия авто - покупают?
Наверное в них эти полушечки - установлены?... :oops:
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§ Змея Подколодная
Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
Змея Подколодная


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Сообщений: 726
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 30.09.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Да нееее у нашего местного сыра хоть вкус есть)

В нашем сыре сыра нет. Вкус может и есть, за счет химии. У нас вообще сыр есть или только сырный продукт?
Цитата:
да и вообще наша продукция по сильнее будет) не зря же Россияне колоннами приезжают, наши конфеты, чай, хлеб и даже нонсенс! Водку и коньяк закупают) ящиками)

А где можно посмотреть на эти колонны россиян?)Везущие чай и даже хлеб)) Чай наверно везут, который выращивается на наших лучших, высокогорных, чайных плантациях, собранный с любовью и нежностью, исключительно вручную))) Или за Гринфильдом приезжают? А водку и коньяк наши барыги частники таскали, когда разница по цене была. А вот с конфетами согласна,Россияне всегда просят привезти конфеты и шоколад нашей фабрики (не сочтите за рекламу).
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
abaika95


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Сообщений: 630
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // нас вообще сыр есть или только сырный продукт?//

Речь шла о сыре, сырный продукт в расчет не берем) ну хотя у кого на что денег хватает или как Дракон для гостей и для сохранности бюджета просрочку закупаете?) ну тогда да для вас любой местный продукт, будет химозой)


Цитата- // А где можно посмотреть на эти колонны россиян?//

В магазинах, на базарах,по чаще выбирайтесь,интересуйтесь чем народ живет) не засиживайтесь на работе)

Цитата- // водку и коньяк наши барыги частники таскали, когда разница по цене была//

И сейчас таскают) и умудряются пиво даже таскать представляете себе?)
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§ Змея Подколодная
Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
Змея Подколодная


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Сообщений: 726
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 30.09.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Речь шла о сыре, сырный продукт в расчет не берем)

Раньше у нас все считалось сыром. Не столь давно начали писать-сырный продукт, не масло, а спред, к примеру.)Но изменилась только этикетка, качество и состав продукта остался прежним))))Я поняла, что вы, Абайка,с удовольствием уплетаете сей продукт. Ну приятного аппетита)) А просрочка- это ваш конек, я по распродажам не ходок.
Цитата:
В магазинах, на базарах,по чаще выбирайтесь,интересуйтесь чем народ живет) не засиживайтесь на работе)

Крайне редко бываю на базарах, но вот недавно довелось побывать на Складской, окромя местных барыг никого не увидела. Может в этот день поставок чая не было?
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§ Vital
Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8056
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.09.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За сыр не скажу. Не разбираюсь в его вкусе. А вот за мясо, да. Наше казахстанское в разы лучше российского. По крайне мере свинина точно. Их мясцо на химии походу выращивается. Ну алко только из за разницы в цене россияне скупали наше.
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* таноми52
Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
таноми52


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Сообщений: 1051
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.09.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
как у вас так получается, времена "сталинизма" по вашему и "советское время" это две параллельные вселенные?) или две резные страны?)



Да, прокол! Для меня времена "сталинизма" уже так же далеки, как Октябрьская революция. И "советское время" как-то больше соотносится с 70- 80-ми годами :-)
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 630
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да, прокол! Для меня времена "сталинизма" уже так же далеки, как Октябрьская революция. И "советское время" как-то больше соотносится с 70- 80-ми годами//

Да нет, все правильно) тоталитарный Оруэловский союз 30-40 годов , это не одна и таже страна по сравнению с "вегатарианскими" 70-80 годами) форма правления таже, язык тот же, но поколение другое и страна другая)
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