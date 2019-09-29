Цитата: Да нееее у нашего местного сыра хоть вкус есть)

В нашем сыре сыра нет. Вкус может и есть, за счет химии. У нас вообще сыр есть или только сырный продукт?

Цитата: да и вообще наша продукция по сильнее будет) не зря же Россияне колоннами приезжают, наши конфеты, чай, хлеб и даже нонсенс! Водку и коньяк закупают) ящиками)

А где можно посмотреть на эти колонны россиян?)Везущие чай и даже хлеб)) Чай наверно везут, который выращивается на наших лучших, высокогорных, чайных плантациях, собранный с любовью и нежностью, исключительно вручную))) Или за Гринфильдом приезжают? А водку и коньяк наши барыги частники таскали, когда разница по цене была. А вот с конфетами согласна,Россияне всегда просят привезти конфеты и шоколад нашей фабрики (не сочтите за рекламу).