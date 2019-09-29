|Цитата:
Речь шла о сыре, сырный продукт в расчет не берем)
Раньше у нас все считалось сыром. Не столь давно начали писать-сырный продукт, не масло, а спред, к примеру.)Но изменилась только этикетка, качество и состав продукта остался прежним))))Я поняла, что вы, Абайка,с удовольствием уплетаете сей продукт. Ну приятного аппетита)) А просрочка- это ваш конек, я по распродажам не ходок.
Цитата:
В магазинах, на базарах,по чаще выбирайтесь,интересуйтесь чем народ живет) не засиживайтесь на работе)
Крайне редко бываю на базарах, но вот недавно довелось побывать на Складской, окромя местных барыг никого не увидела. Может в этот день поставок чая не было?