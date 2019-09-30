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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1051
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.09.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я думал, что у меня это, от проссроченных продуктов...


Отличный юмор, дракон!
Вот не встречала ни одного мужчины без чувства юмора! В отличие от женщин. Брат говорит:"Это потому, что у вас мозги не так устроены..."
:lol:
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.09.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Та неее, устройство мозгов тут ни при чем! Это эволюционная особенность. Поскольку агрессия и проявления её более свойственны самцам, то и способы её погашения или нейтрализации более развиты у них же, то есть это скорее гормональные отличия.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 630
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Цитата:drakon:Тоже принципиально не покупаю. Хотя раньше всегда брал их "пчелки", нравились.//

А че эт вы ребят такие принципиальные?) что вам поРошенко такого сделал?)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3588
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.09.19 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Та неее, устройство мозгов тут ни при чем! Это эволюционная особенность.

И в том числе тоже. ;-) А в принципе больше отображает уровень образования и воспитания. И второе иногда важнее первого. ;-)
К примеру, процитированный Марксом типус, может и был "выдающимся", но сам пример не очень. Если коротко, тогдашний уровень образованности - раз, второе - в отличие от сегодняшнего времени, так называемые "рассы" были ещё не настолько смешаны. :lol: И не важно если итальянец вырастает в среде испанцев, или наоборот. Каждый индивидуум приобретает автоматически навыки, знания и поведение последних, по принципу Маугли.
Поэтому в данном вопросе, тоже придерживаюсь мнения Ольги Германовны. ;-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3588
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.09.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Министр сегодня активно уделяет время общественности! ;-)
Это в целях повышения уровня восприятия общественностью, проводимой политики партии,
или ставить быдло на место? :lol: 8-)
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