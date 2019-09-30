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≡ Чиновник из Костанайской области задержан за взятку кроссовером Nissan Qashqai		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Чиновник из Костанайской области задержан за взятку кроссовером Nissan Qashqai
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36848
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антикоррупционной службой Костанайской области в городах Рудный и Аркалык начаты досудебные расследования в отношении руководителей отделов строительства по подозрению в совершении коррупционных преступлений.
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§ yudjin
Чиновник из Костанайской области задержан за взятку кроссовером Nissan Qashqai
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6119
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.09.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не получается последнее время с анализами ситуаций

а я анализами не занимаюсь - в дерьме, извините, не копаюсь...этим цвет общества у кабинетах занимается.
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§ Сыкымы
Re: Чиновник из Костанайской области задержан за взятку...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 992
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.09.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Было бы желание... А оно у "сажальщиков", как раз, отсутствует. Интересно - почему? 8-)
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§ abaika95
Чиновник из Костанайской области задержан за взятку кроссовером Nissan Qashqai
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 630
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // дерьме, извините, не копаюсь...этим цвет общества у кабинетах занимается//

Наверно колопроктологам будет приятно что их хоть кто-то считает цветом общества)
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* сайлау курманов
Re: Чиновник из Костанайской области задержан за взятку...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3189
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.09.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А по чертовому колесу когда начнутся посадки. Разве не этот наш рудненскии чиновник прошлым летом про инвестиции вещал, мол капиталисты денежные как ринутся вкладывать бабки в наше захолустье
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§ Сталкер
Re: Чиновник из Костанайской области задержан за взятку...
Сталкер


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Сообщений: 50
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 30.09.19 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что тут скажешь. Замечательная новость! :-)
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§ Сталкер
Re: Чиновник из Костанайской области задержан за взятку...
Сталкер


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Сообщений: 50
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 30.09.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

По колесу обозрения уголовное дело возбуждено 21 мая. В стадии расследования всё. Они там рассчитывали на отменённое решение экономического суда, как на палочку выручалочку. И на экспертизу, что китайское колесо питерское... Недавно облсуд не согласился и дал критическую оценку такой экспертизе.
А так, антикорр может обращаться, у меня есть список из десяти начальников отделов строительства и нескольких акимов, которые должны быть в этой же компании))) И занять соседние камеры в ИВС УП Костаная, но лучше всё же в СИЗО области)))
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