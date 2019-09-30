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Почему можно указывать на недостатки русских: ленивы, пристрастны к алкоголю и пр.,казахов, кавказцев и др. и не сметь говорить о евреях? Евреи талантливая нация.Во всём! Бродский, Симонов, Элина Быстрицкая, Майя Плисецкая и несть числа. Но и эта нация не лишена недостатков. И главный из них - алчность, неистребимая любовь к деньгам и власти. Таноми, вы меня удивляете. Да нельзя ни про русских, ни про казахов, ни про евреев. Нельзя не потому, что это напрямую запрещено правилами или законом, а поскольку перенос общечеловеческих качеств (недостатков) на "нацию", как вы говорите, - это очень примитивный и обывательский подход к вопросу. Прям кухней и лавочкой у подъезда от него несет. Такой подход неминуемо вызывает чувствительную реакцию представителей национальности, которую "охарактеризовали". Оставим в стороне тот аспект, что чем шире взгляды у человека, тем меньше он подвержен всяческим национальным фобиям. Но в той или иной мере подвержены все.
Вот никак не видела в вас любителя ставить на людях клеймо по национальному признаку.