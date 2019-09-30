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§ NG.kz
Пешеходный переход у Французского центра в Костанае стал частью парковки?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36847
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изо дня в день одну и ту же картину наблюдает наш читатель Азамат на пересечении улиц Гоголя и Байтурсынова.
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§ лимон
Re: Пешеходный переход у Французского центра в Костанае стал...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1048
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 30.09.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
платили бы процент от штрафа за фото или видео с нарушением пдд, их бы завалили бы снимками
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§ olegggon
Re: Пешеходный переход у Французского центра в Костанае стал...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1018
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 30.09.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется, что должно быть что-то наподобие парковочной полиции, которая бы занималась правильностью парковки хотя бы на основных улицах. А то по Баймагамбетова особенно по правому ряду не проехать.
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