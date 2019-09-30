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drakon:
Просто нужно, производить товары, продавать. А не сидеть и ждать, когда цена на нефть - повысится...
Во точно, надо работать, недавно курьёзный случай получился. Находился в центре, местные овощи покупал, там помидоры, огурцы, свёклу, морковь и.т.д. Ну, проходя возле лотков удивил такие красные помидоры и ценник производство Нигерланды. Подумал, что чёто не-то, переспросил у продавца, да подтвердил, что Нигерланды. Подумал ладно, недавно-же наши грамотеи из акиматов пригласили на праздник одноимённую группу, помню иностранцы возмущались.
Вот как они следует работать, оказывается-это Голландия и у них АПК, по экспорту сельскохозяйственной продукции после США второе место в мире занимают. При этом маленькая страна, плотность населения на 1 квадратный километр порядка 500 человек, более 200 раз меньше чем Америка. В пролом году экспортировали сельхоз. продукции на сумму более 90 миллиардов евро.