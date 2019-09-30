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* Ольга Колоколова
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2348
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 30.09.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Почему можно указывать на недостатки русских: ленивы, пристрастны к алкоголю и пр.,казахов, кавказцев и др. и не сметь говорить о евреях? Евреи талантливая нация.Во всём! Бродский, Симонов, Элина Быстрицкая, Майя Плисецкая и несть числа. Но и эта нация не лишена недостатков. И главный из них - алчность, неистребимая любовь к деньгам и власти.
Таноми, вы меня удивляете. Да нельзя ни про русских, ни про казахов, ни про евреев. Нельзя не потому, что это напрямую запрещено правилами или законом, а поскольку перенос общечеловеческих качеств (недостатков) на "нацию", как вы говорите, - это очень примитивный и обывательский подход к вопросу. Прям кухней и лавочкой у подъезда от него несет. Такой подход неминуемо вызывает чувствительную реакцию представителей национальности, которую "охарактеризовали". Оставим в стороне тот аспект, что чем шире взгляды у человека, тем меньше он подвержен всяческим национальным фобиям. Но в той или иной мере подвержены все.
Вот никак не видела в вас любителя ставить на людях клеймо по национальному признаку.
:-o
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5114
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.09.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я тут уже по моему сто раз рассказывал.
первый раз за за границей. посольство СССР.
в Югославии.
дама говорит, вот казахов я еще не видела,
вонана вы какие.
не помню уже, или честь отдал, или промолчал.
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* Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.09.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Вот никак не видела в вас любителя

Всё то же тлетворное влияние социума, что и в случае с точками-тире-дефисами
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1045
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.09.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Вот никак не видела в вас любителя ставить на людях клеймо по национальному признаку.


Называть меня любителем "ставить клейма" - сильно несправедливо! Я воспитана советскими родителями-интернационалистами.Нет у меня национальных фобий. Именно поэтому я свободно говорю и на "национальные темы". И, вроде, я ни одного клейма по нацпризнаку ни на одном форумчанине не поставила (неужели ненароком было?). Даже на земляке. Похоже, на меня тоже клеймо повесили.
Но я смотрю на мир трезвыми глазами. Если постоянно стерилизовать некоторые темы, то, действительно. они будут кочевать из одной кухни в другую, с одной лавочки на другую, создавая глухое неприятие, неизвестно во что выльющееся в дальнейшем.
Да, есть общечеловеческие недостатки, но факт, что есть и особенно часто присущие некоторым нациям. Японцы говорят:" Высказав претензии, вы избавляетес‭ь от них!"
Вот высказалась я об алчности некоторых, и больше у меня нет к ним претензий

Цитата:
Ольга Колоколова:
Такой подход неминуемо вызывает чувствительную реакцию представителей национальности, которую "охарактеризовали".



И что? Неужели есть идеальные нации? Это в Советском Союзе все нации рисовались белыми и пушистыми. Вот был шок, когда раздалось "москаляку на гиляку"
Пусть смотрят правде в глаза!
Просто нужно соблюдать меру, и не изгаляться, унижая. А я как раз тогда забрела на русскоязычный еврейский сайт, где в отношении к русским меры не соблюдалось.
Если сорвалась, приношу извинения.

И вообще, пришла к выводу, что АБСОЛЮТНАЯ доброта нации это путь к самоуничтожению. :-(
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // И вообще, пришла к выводу, что АБСОЛЮТНАЯ доброта нации это путь к самоуничтожению//

1000 раз верно! Полностью потдерживаю!
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8056
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.09.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интереснно, арийцы так же думали)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5114
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.09.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завтра октябрь.
Вы уверены.
Да я уверен.
Мой месяц.
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* Ольга Колоколова
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2348
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 30.09.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Неужели есть идеальные нации? Это в Советском Союзе все нации рисовались белыми и пушистыми. Вот был шок, когда раздалось "москаляку на гиляку"
По-моему, вы опять путаете личность и нацию (ну, если рассматривать носителей национальности в политическом аспекте). Национальность - это комплекс объективных качество (особенностей). Цвет волос, разрез глаз,возраст, строение черепа. Но объективно национальность не определяет, хитрец человек или простодыра, умный или дурак, карьерист или нет.
Ну каким боком здесь " москаляку на гиляку?" Похолодание отношений россиян с украинцами опять же в области политики. Никаким боком нельзя прилепить сюда национальные особенности. Путать одно с другим - это такой простенький и очень распространенный, к сожалению, бытовой национализм. Он есть и,наверное, долго еще будет. Но кудрявить рассуждения о ленности одних, корыстности других, жадности третьих - это лить воду на мельницу этого самого местечкового домашнего национализма. Я так это понимаю и чувствую.
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