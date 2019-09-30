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§ NG.kz
Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36847
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Ассоциации финансистов Казахстана высказались о текущей ситуации с курсом тенге, а также указали на то, что Нацбанк не исключает выход инфляции за пределы установленного коридора 4-6% в первом квартале 2020 года.
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* drakon
Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17438
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
выгоден, тут и на СНГ хватит отгрузки)

День и ночь,колоннами иду грузовики.
На Россию. Там своих конфет - не производят.
Также и у нас. Благодаря "Рахату" -
выживаем... :lol: :oops: :-o
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§ abaika95
Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // День и ночь,колоннами иду грузовики//

На трассе протолкнуться невозможно) все заняли "длинномеры"

Цитата -// На Россию. Там своих конфет - не производят//

А вы едали их конфеты?) поРошенковские Украинские и то лучше)

Цитата -// Также и у нас. Благодаря "Рахату" -выживаем...//

Не ну вы то благодоря просрочке, и уциненным фрикадельками у которых срок годности через 4 дня кончается)
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* drakon
Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17438
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вы едали их конфеты?) поРошенковские Украинские и то лучше)

Едал, на днях буду опять - едатьюЦитата:
abaika95:
поРошенковские Украинские и то лучше)

Эти не - едаю. Принципиально не покупаю... :lol: :-o
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§ Vital
Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8056
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.09.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тоже принципиально не покупаю. Хотя раньше всегда брал их "пчелки", нравились.
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* Kairat stayer
Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1282
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.09.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Просто нужно, производить товары, продавать. А не сидеть и ждать, когда цена на нефть - повысится...


Во точно, надо работать, недавно курьёзный случай получился. Находился в центре, местные овощи покупал, там помидоры, огурцы, свёклу, морковь и.т.д. Ну, проходя возле лотков удивил такие красные помидоры и ценник производство Нигерланды. Подумал, что чёто не-то, переспросил у продавца, да подтвердил, что Нигерланды. Подумал ладно, недавно-же наши грамотеи из акиматов пригласили на праздник одноимённую группу, помню иностранцы возмущались.

Вот как они следует работать, оказывается-это Голландия и у них АПК, по экспорту сельскохозяйственной продукции после США второе место в мире занимают. При этом маленькая страна, плотность населения на 1 квадратный километр порядка 500 человек, более 200 раз меньше чем Америка. В пролом году экспортировали сельхоз. продукции на сумму более 90 миллиардов евро.
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