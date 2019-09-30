Змея Подколодная Re: В Казахстане пенсионеры и пожизненно заключенные живут на... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 726

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:26 Пуля + зарплата палачу + зеленка= дешевле выходит. У нас там контингент начитанный, в библиотеке много времени проводит, книжки правильные там читает. Права свои хорошо знает. Яблоко в обед не дадут- сразу забастовочку запилят. Почему нет трудовых лагерей? Че заработал- то и пожрал. Накорми себя и тяжелостатейника. А то прямо пионерский лагерь Артек.